Verona-Genoa 1-2: rimonta rossoblu al Bentegodi

Trema, va sotto, poi si rialza e vince. Un pomeriggio da Grifone al Bentegodi per il Genoa che vince 2-1 e torna al successo dopo quattro gare senza i tre punti blindando la salvezza. Gilardino sale a 38 punti a più dodici sul Frosinone terzultimo, la permanenza in Serie A, mai in discussione, è vicina anche matematicamente. Il tecnico oggi ringrazia Ekuban e Gudmundsson che ribaltano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa di Bonazzoli.

Verona-Genoa 1-2, la cronaca

Gilardino cambia tre pedine rispetto alla sfida con il Frosinone, in attacco al fianco di Gudmundsson c'è il recuperato Ekuban per sostituire lo squalificato Retegui. In difesa torna De Winter al posto di Vogliacco, a sinistra gioca Haps mentre in mediana, dove manca l'infortunato Malinovskyi, insieme a Badelj e Frendrup, la scelta ricade su Messias.

Al 6' c'è subito materiale per la moviola con Dawidowicz che trattiene Vasquez in area di rigore, ma l'arbitro non fischia e poco dopo il Verona colpisce. E' l'8' Lazovic con un lungo lancio pesca Bonazzoli, l'attaccante è bravo a stoppare e infilare Martinez che esce ben al di fuori dell'are di rigore lasciando spalancata la porta all'avversario. L'Hellas caria a testa bassa e al 17' Noslin si ritaglia lo spazio per un tiro che Bani devia in angolo, il Grifone non riesce a rispondere ad un Verona che sul corner successivo ci prova di nuovo, ma il colpo di testa di Cabal finisce alto. Al 23' si fanno vedere i rossoblu, calcio d'angolo di Gudmundsson e Ekuban non arriva a deviare di testa da ottima posizione.

Il Genoa prova a uscire dal guscio e poco dopo sull'ottimo recupero di Messias, Ekuban serve un bel pallone a Frendrup la cui conclusione strozzata finisce fuori. La gara è veloce, ma entrambe le squadre non riescono a dare qualità alle proprie azioni e così sia Montipò che Martinez vivono una prima parte di pomeriggio tranquilla. La sagra dell'errore continua e al 45' premia il Genoa, Haps mette in mezzo un pallone rasoterra su cui si avventa Ekuban, l'attaccante non trova il pallone ma Lazovic sbaglia l'intervento e il rossblu riesce con una zampata a mettere in rete il pareggio. E' un gol importante che pareggia un match in cui il Verona si è fatto preferire nella prima frazione, anche se non ha creato particolari pericoli dalle parti di Martinez dopo il gol di Bonazzoli.

La ripresa parte senza cambi per Gilardino, i padroni di casa provano a prendere in mano le operazioni, lo impone una classifica deficitaria con il rischio retrocessione. Il problema è che la difesa dell'Hellas traballa ogni volta che viene attaccata e così al 58' il Grifone passa, Vasquez entra in area, salta un paio di giocatori e appoggia in porta, Montipò respinge dove c'è Gudmundsson che deve solo toccare in porta. Il Genoa con tre punti blinderebbe la salvezza e così Gilardino decide di irrobustire la mediana con Thorsby al posto di Ekuban e Messias che va ad affiancare Gudmundsson in attacco. Una mossa che rischia di pagare subito perché al 69' Messias serve un gran pallone in mezzo all'area per Thorsby che tutto solo in tuffo di testa viene fermato solo da un buon intervento di Montipò. Un minuto più tardi Swidesrki segna da due passi su assist di Mirtovic che però parte in leggero fuorigioco. Il Verona continua a spingere, ma il Genoa non rischia quasi più nulla e porta a casa i tre punti

Verona-Genoa 1-2, gli highlights

Verona-Genoa 1-2, il tabellino

Marcatori: 7' Bonazzoli, 45' Ekuban, 58' Gudmundsson

Verona (4-2-3-1): Montipò 5,5; Centonze, Coppola 5,5, Dawidowicz 6, Cabal; Serdar 5 (83' Folorunsho), Duda 5,5 (46' Silva); Noslin 5,5, Suslov 5,5 (61' Mitrovic 6), Lazovic 6 (61' Swiderski 6); Bonazzoli 7 (73' Henry)

Genoa (3-5-2): Martinez 5; De Winter 5,5, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (78' Spence), Messias 5,5, Badelj 6 (66' Bohinen 6), Frendrup 6, Haps 6; Gudmundsson 6 (88' Ankeye), Ekuban 6,5 (66' Thorsby 6)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Note: ammoniti Centonze, Gudmundsson, Duda, Serdar