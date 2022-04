VIDEO | Verona-Genoa 1-0: l'ex Simeone gela il Grifone

Il Grifone non riesce ad agganciare il Cagliari e rimane a -3 dalla zona salvezza a sette giornate dalla fine, rimangono comunque ancora vive le speranze in virtù dello scontro diretto, ma Blessin si ferma sul più bello incassando la prima sconfitta della sua gestione. Il Verona vince 1-0 grazie al gol lampo dell'ex Simeone e porta a casa i tre punti al termine di un match intenso in cui gli scaligeri hanno anche colpito un palo con Caprari nel primo tempo. Nella ripresa l'occasione più grossa per il pareggio capita a Piccoli, subentrato a Destro: girata sottoporta al 69' e salvataggio miracoloso di Lazovic. Nel finale vicino al raddoppio, invece, Hongla, ma Sirigu si oppone alla grande.

Verona-Genoa 1-0, la cronaca

Subito doccia fredda per il Grifone che va sotto al 5', combinazione tra Caprari e Bessa, Simeone si inserisce per vie centrali, scivolata disperata di Vasquez e palla che finisce in rete. Tenta la reazione la formazione di Blessin che tra 13' e 15' prova a pungere dalla distanza: Montipò non si fa sorprendere da Melegoni, poi Portanova prova il destro in diagonale, ma il portiere smanaccia e allontana. Brividi alla schiena al 22' su una discesa di Caprari con un tiro a giro che si stampa sul palo, poi il Grifone prova a fare la partita, ma rischia ancora al 32' su una discesa sull'asse Lazovic-Caprari, para Sirigu.

Verona-Genoa, le pagelle

Nella ripresa subito pericoloso il Verona con un colpo di testa alto di Simeone, replica Destro con una rovesciata che non impensierisce Montipò. L'occasione più clamorosa per il pareggio arriva al 69': Amiri per Yeboah e cross sporco che arriva a Piccoli, girata sottoporta e salvataggio miracoloso di Lazovic in corner. Prova a spingere il Genoa, ma è ancora la formazione scaligera a rendersi pericolosa con un gran destro di Hongla che trova la respinta decisiva di Sirigu, finale con il Grifone a provare l'assedio e con qualche mischia in area che non produce peròoccasioni clamorose.

Verona-Genoa 1-0, tabellino e voti

Reti: 5' Simeone

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Ceccherini 6.5, Gunter 7, Casale 6; Faraoni 6 (79' Sutalo sv), Ilic 6, Tameze 6.5, Lazovic 6.5 (70' Depaoli 6); Bessa 6.5 (70' Hongla 6), Caprari 6.5 (90' Frabotta sv); Simeone 7. All. Tudor.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Hefti 6, Maksimovic 6, Vasquez 5.5, Frendrup 5; Sturaro 5.5 (46' Galdames 5.5), Badelj 5.5; Gudmunsson 5 (46' Yeboah 6), Melegoni 6 (78' Ekuban sv), Portanova 6 (63' Amiri 6); Destro 5 (63' Piccoli 6). All. Blessin.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Note: ammoniti Sturaro, Ceccherini, Tameze, Gudmundsson, Bessa, Casale, Hefti.