Verona-Genoa 1-0, le pagelle: Gudmundsson e Frendrup bocciati

Squadra in casa Hellas Verona

Prima sconfitta della gestione Blessin per il Genoa, che perde 1-0 a Verona e fallisce l'aggancio al Cagliari in zona salvezza. Decide il match il gol dell'ex Simeone dopo soli cinque minuti, poi il Genoa prova a impensierire Montipò un paio di volte con Melegoni e Portanova, ma il Verona colpisce anche un palo con Caprari a metà primo tempo. Nella ripresa prova la rovesciata senza fortuna, poi l'occasione più grossa per il pari capita a Piccoli, ma il salvataggio di Lazovic è miracoloso.

