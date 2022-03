Ventimiglia-Arenzano: poche emozioni e un punto a testa

Un punto a testa e forse va bene così sia per il Ventimiglia che per l'Arenzano. Finsice 0-0 con poche occasioni e tutte o quasi di marca rossonera che alimentano qualche rimpianto. Il punto in trasfera vale comunque la parmanenza in testa ai playout di Eccellenza con sette punti, insieme a Sestrese e Athletic Albaro, a più sei sulle ultime. Per i frontalieri è il terzo pareggio su tre gare e anche loro, per ora, sono fuori dalla zona caldissima.

Come detto non è una gara che rimarrà negli annali per la sua spettacolarità. La sensazione è che nessuna delle due squadre voglia rischiare di predere e così ne esce una partita a scacchi che si risolve giustamente con il risultato a occhiali. L'Arenzano esce dal campo con qualche rimpianto in più: il portiere del Ventimiglia Scognamiglio si supera su Calcagno mentre Minardi ci prova ma la sua conclusione finisce di poco alto sulla traversa. Poco altro nella cronaca di una gara in cui gli ospiti hanno il merito di rischiare praticamente nulla. Nella prossima giornata testacoda per i rossoneri che affronteranno il Rivasamba in casa, mentre i frontalieri cercheranno la prima vittoria contro il Cadimare, altra squadra in ultima posizione.

Il tabellino della gara

Ventimiglia-Arenzano 0-0

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; Mamone; Addiego; Akkioui; Musumarra; Salzone; Sparma; Rea; Eugeni; Ventre; Ala.

A disposizione: Brizio; Oliveri; Trotti; Ierace; Peirano; Bacigalupo; Calcopietro; El Kayari; Allegro. Allenatore: Luccisano

Arenzano: Lucia; Boggiano; Ciciriello;Ghigliazza; Baroni L., Deri; Cosentino; Damonte; Pellicciari; Galleri; Damonte.

A disposizione: Catanese; Calcagno; Salice; Degl'Innocenti; Tobia; MInardi; Oggianu; Mancini; Lupi. Allenatore: Feroldi