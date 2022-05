L'Albaro scivola a Ventimiglia

Squadra in casa

L'Athletic Albaro perde 2-0 a Ventimiglia nella penultima giornata dei playout di Eccellenza. Il ko è però indolore perché i genovesi sono già salvi dallo scorso turno. I frontalieri invece si giocavano quasi tutto oggi e vincendo sono saliti a undici punti, come il Busalla. Domenica con il Rivasamba sono obbligati a vincere pee cercare di non finire negli ultimi cinque posti che decretano la caduta in Promozione.

La cronaca di Ventimiglia-Albaro 2-0

Il primo tempo della gara è ricco di emozioni. Al 35' i genovesi pasticciano in area. Di Pietro tenta un retropassaggio al portiere Prisco ma El Kayari s'inventa un gol di rapina: ruba il pallone al numero 4 genovese e batte il portiere ospite. Al 41' un altro pezzo di bravura del numero 11 granata che scatta sul filo del fuorigioco con la linea difensiva dell'Athletic che aspetta (invano) l'intervento del guardalinee.

La ripresa si apre con gli ospiti che cercano il gol ma senza troppa convinzione. Donato e D'Arrigo si rendono più volte pericolosi ma Scognamiglio è attento e tutti i granata, dai più giovani (Schittzer, Ierace, Oliveri) a quelli con più presenze (Musumarra, Allegro) resistono ottimamente al lungo forcing degli avversari. E mister Luccisano può persino permettersi di gettare nella mischia due giovanissimi come Gatti e Garbati.

Il tabellino della gara

VENTIMIGLIA CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO 2-0

Marcatori: 35' e 41' El Khayari

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Schittzer, Allegro, Oliveri, Musumarra, Ierace, Rea A., Trotti, Salzone, Ventre, El Khayari. Allenatore: Luccisano

Athletic Club Albaro: Prisco, Pandimiglio, Cataldo, Di Pietro L., Zinnari, Pesce, Giuliani, Gaspari, Donato A., Pagano, D'Arrigo. Allenatore: Mariani