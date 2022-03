Venezia-Sampdoria: sfida salvezza, le scelte di Giampaolo

Venezia-Sampdoria è gara da dentro o fuori per i blucerchiati. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Udinese e Juventus arriva uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, quattro al momento i punti di vantaggio sui lagunari terzultimi in classifica. Calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 20 marzo 2022, folto seguito di tifosi al Penzo per spingere i blucerchiati verso un risultato importante in chiave salvezza. Le scelte di Zanetti e Giampaolo.

QUI VENEZIA. Indisponibili i due portieri Romero (ex della gara) e Lezzerini, tra i pali ci sarà quindi Maenpaa. Davanti a lui difesa a quattro con Ebuehi (in vantaggio su Mateju), Caldara, Ceccaroni e Haps. A centrocampo Ampadu, Busio e Crnigoj mentre in attacco rientra dalla squalifica Aramu, con lui Henry e uno tra Okereke e Nani, in vantaggio il primo.

QUI SAMPDORIA. Falcone dovrebbe ancora essere il titolare, in difesa rientra Murru al posto di Augello e la linea a quattro si completa con Yoshida, uno tra Colley e Ferrari (il gambiano sta recuperando dal problema accusato con la Juve, ma è in dubbio) e Bereszynski. A centrocampo Candreva, Rincon e Thorsby (ancora panchina per Ekdal) mentre in attacco Sabiri e Sensi si giocano la maglia alle spalle di Caputo e Quagliarella. Qualche problemino per Giovinco, in dubbio.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

Sampdoria (4-3-3): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: domenica 20 marzo, ore 12.30.

Dove vederla: Dazn e Sky.