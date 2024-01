Venezia-Sampdoria, probabili formazioni: Pirlo in emergenza, le scelte

La Sampdoria ha chiuso il 2023 con il pareggio contro il Bari e riparte nel 2024 contro il Venezia, trasferta complicata contro la seconda in classifica, anche perché Pirlo deve fare i conti con le assenze. L'ultima brutta notizia dall'infermeria è lo stop di Esposito: l'attaccante, vero e proprio trascinatore nelle ultime gare prima della sosta, dovrà rimanere fermo ai box per circa un mese. Il girone di ritorno inizia domenica 14 gennaio alle ore 16:15, le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni.

Venezia-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Pirlo, come detto, deve trovare la quadra e fare i conti con le tante assenze. In porta ci sarà Stankovic, problemi in difesa per la squalifica di Facundo Gonzalez in un reparto con la coperta molto corta considerando anche il lungo stop di Ferrari. Al centro verrà riadattato Murru per fare coppia con Ghilardi riabbassando Giordano nella linea a quattro insieme a Stojanovic. Recuperato Barreca, che probabilmente andrà in panchina, nuovamente infortunato Conti che sarà rivalutato tra un paio di settimane. A centrocampo mancheranno Vieira (infortunato) e Kasami (squalificato per tre giornate, sconta la seconda), ci saranno quindi Yepes, e due tra Benedetti, Girelli, Ricci e Depaoli (con Girelli o Ricci uno degli altri due potrebbe essere avanzato). Rebus in attacco: oltre a Esposito mancheranno anche i soliti Borini e Pedrola, rimangono Verre e Delle Monache, entrambi dati per partenti nel mercato di gennaio, oltre a De Luca, La Gumina e al giovane Ntanda.

Venezia-Sampdoria, le scelte di Vanoli

Venezia secondo in classifica con 35 punti, ha chiuso però il 2023 perdendo terreno sulla capolista Parma. Per i lagunari solo due punti nelle ultime quattro gare, il distacco dalla capolista è salito a 6 punti. Joronen tra i pali, difesa a quattro con Candela, Altare, Sverko e Zampano e centrocampo a tre con Busio, Tessman ed Ellertsson. In attacco Pierini e Bjarkason a supporto di uno tra Pohjanpalo e Gytkjaer.

Venezia-Sampdoria, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Bjarkason, Pohjanpalo, Pierini. All. Vanoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Giordano, Ghilardi, Murru, Stojanovic; Ricci, Yepes, Depaoli; Verre, Benedetti; De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Dionisi dell'Aquila.

Calcio d'inizio: domenica 14 gennaio 2024, ore 16:15.

Dove vedere Venezia-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

