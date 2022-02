Venezia-Genoa, probabili formazioni: ultima spiaggia per la salvezza, torna Criscito

La missione salvezza del Grifone rimane complicatissima, Venezia-Genoa potrebbe essere l'ultima delle ultime spiagge dopo il deludente pareggio 1-1 con la Salernitana, ma conta solo vincere e i tifosi saranno al seguito dei ragazzi di Blessin, i biglietti disponibili per la trasferta sono infatti andati esauriti in pochissime ore. Ecco le probabili formazioni per una sfida da dentro o fuori.

QUI VENEZIA. In porta si è infortunato Lezzerini, ma è tornato Romero, Zanetti dovrebbe proporre un 4-3-3 con tridente formato da Nani, Henry e Aramu; Nsamé e Johnsen scalpitano ma dovrebbero essere armi a gara in corso. Per quello che riguarda la difesa pochi dubbi sul pacchetto formato da Ebuhei, Caldara, Ceccaroni e Haps mentre in mediana Ampadu in vantaggio su Vacca in cabina di regia, con lui Cuisance e Crnigoj.

QUI GENOA. Criscito torna disponibile e dovrebbe riprendersi il posto in una difesa a quattro, davanti a Sirigu, completata da Hefti, Maksimovic e Vasquez. In mezzo al campo Sturaro e Rovella a fare diga, poi attacco pesante con Ekuban, Amiri e Yeboah ad agire alle spalle di Destro, nettamente in vantaggio su Piccoli come punta centrale.

Probabili formazioni Venezia-Genoa

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All. Zanetti.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Criscito; Sturaro, Rovella; Ekuban, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin.

Arbitro: Orsato di Schio.

Calcio d'inizio: domenica 20 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Dazn.