Venezia-Genoa, le probabili formazioni: dubbio Ekuban-Yeboah per Blessin

Il Genoa di Blessin è pronto a scendere in campo nella nuova stagione di Serie B, con l'obiettivo dichiarato di tornare immediatamente nella massima serie. Calendario non semplice per i rossoblù, che esordiscono al Penzo di Venezia in un match tra retrocesse e sicure protagoniste del campionato al via. Servirà subito una prestazione di livello per ottenere un buon risultato in laguna.

Le probabili formazioni di Venezia-Genoa

QUI GENOA. Buona la prestazione in Coppa Italia contro il Benevento, al netto di qualche amnesia di troppo, e allora Blessin dovrebbe lanciare una formazione non troppo dissimile da quella vista contro gli Stregoni. L'unica novità dovrebbe essere rappresentata da Pajac, pronto a tornare sulla fascia sinistra in luogo di Sabelli. Conferma in porta per Martinez, sulla trequarti inamovibile un Gudmundsson che sembra già in palla dopo la doppietta messa a segno in coppa. Unico dubbio in avanti, dove Yeboah prova a insidiare Ekuban per un posto a fianco del bomber Coda. Rientra in gruppo Ilsanker, ancora out invece Sturaro.

QUI VENEZIA. Giorni difficili per i veneti, alle prese con un focolaio di Covid che ha costretto ben 13 effettivi a saltare la gara di coppa contro l'Ascoli (2-3 per i marchigiani). Tutti i calciatori si sono negativizzati e sono dunque a disposizione del tecnico Javorcic, ma ovviamente la condizione fisica dovrà essere valutata nel dettaglio dallo staff. Estate fin qui un po' confusa, con tanti addii nella rosa e nella dirigenza, la sensazione è che il momento non sia dei migliori. Sicuramente out Crnigoj e Aramu, quest'ultimo in procinto di trasferirsi proprio al Genoa.

Venezia (4-3-3): Joronen; Zampano, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Bjarkason, Andersen, Tessmann; Novakovich, Connolly, Johnsen. All. Javorcic.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Ekuban, Gudmundsson; Coda. All. Blessin.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: domenica 14 agosto, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn, Sky, Helbiz Live