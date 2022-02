Venezia-Genoa, nel giorno di San Valentino la prova d'amore dei tifosi: settore ospiti già esaurito

Una vittoria in 25 partite giocate, penultimo posto in classifica a quota 15 punti e -6 dalla zona salvezza. I numeri drammatici della stagione del Genoa non spaventano i tifosi del Grifone che, dopo il deludente pareggio 1-1 contro il fanalino di coda Salernitana, hanno polverizzato i 501 biglietti disponibili per la trasferta di Venezia, ultima delle ultime spiagge disponibili per credere ancora in una 'remuntada' che possa garantire la permanenza in Serie A.

Venezia-Genoa si giocherà domenica 20 febbraio alle ore 15 allo stadio Penzo e la vendita dei biglietti del settore ospiti si è aperta alle ore 10 di lunedì 14 febbraio 2022, in poche ore i tagliandi sono però andati esauriti e, sul sito ufficiale della società veneta, non ne risultano più disponibili. Anche negli altri settori la disponibilità è ridottissima.

Prova d'amore, quindi, nel giorno di San Valentino per il popolo rossoblù che crede ancora nella salvezza, la gara di domenica rappresenta uno snodo cruciale della stagione per tenere ancora accesa la fiammella della speranza: i lagunari, grazie al successo 2-1 di Torino, hanno infatti agganciato il Cagliari al terzultimo posto a 21 punti, sei in più rispetto al Genoa.