Venezia-Genoa 1-2, le pagelle: Gudmundsson e Frendrup fondamentali, Martinez anello debole

Colpo grosso in laguna per il Genoa. Tre punti per iniziare nel migliore dei modi la cavalcata verso la Serie A al termine di una gara ricca di emozioni. Nel primo tempo il vantaggio arriva al 35' grazie al contropiede sull'asse Badelj-Portanova, nella ripresa però il Venezia agguanta l'1-1 con Johnsen che sfrutta la respinta incerta di Martinez, nel finale succede di tutto. Occasionissima per Bani, allungo firmato Yeboah dopo una bella combinazione con Gudmundsson e goal del 2-2 di Crnigoj annullato all'ultimo secondo di recupero grazie al Var.

VIDEO | Venezia-Genoa 1-2: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.