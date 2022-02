VIDEO | Venezia-Genoa 1-1: Ekuban acciuffa Henry, la vittoria resta una chimera

Bella partita tra Venezia e Genoa, partono meglio i lagunari che passano in vantaggio al 12' con un preciso colpo di testa di Henry dopo la spizzata di Ceccaroni su sviluppi di corner, poi la formazione di Zanetti spinge alla ricerca del colpo del ko, ma Nani, Crnigoj e Aramu non sorprendono Sirigu e poco prima della mezz'ora Ekuban agguanta il pareggio su assist di Destro. Nel finale di tempo occasionissima per Badelj, ma Romero si supera. Nella ripresa ancora Venezia pericoloso con Aramu (una chiusura provvidenziale di Ostigard e il doppio salvataggio Hefti-Badelj gli negano il gol), poi prende il sopravvento il Grifone che spinge alla ricerca della vittoria e ci prova con Yeboah. Finale vibrante con un'occasione da tre punti per entrambe all'85' (Svoboda salva su Yeboah e Aramu in contropiede calcia a lato), poi l'ultimo guizzo è di Portanova con una deliziosa rovesciata che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Genoa che sale a quota 16 punti al penultimo posto, la salvezza (in attesa del match tra Cagliari e Napoli) rimane a 6 lunghezze.

Venezia-Genoa 1-1, la cronaca

Partenza aggressiva del Venezia che schiaccia il Genoa nella propria metà campo per i primi nove minuti al 9' l'occasionissima capita però al Grifone con una conclusione velenosa di Cambiaso che sfiora il palo. Proteste dei lagunari un minuto dopo per un contatto in area tra Maksimovic e Aramu, il direttore di gara lascia proseguire e il var conferma il fallo in attacco, al 12' la gara si sblocca con una serie di errori da matita blù. Maksimovic sbaglia completamente il retropassaggio per Sirigu, che non riesce a evitare il corner. Dalla bandierina Aramu per la spizzata di Ceccaroni, Badelj si addormenta ed Henry di testa insacca. Notte fonda per il Grifone che rischia tantissimo al 18' su una fucilata di Nani, al 20' ci prova anche Crnigoj, ma è una telefonata centrale, al 25' tocca invece ad Aramu, ma Sirigu si distende e sventa la minaccia. Passata la buriana il Genoa acciuffa il pareggio al 29': rimessa laterale sbagliata dal Venezia, Destro serve Ekuban che si libera di Caldara e incrocia sul primo palo trovando il suo primo gol in campionato. Il quarto d'ora finale rimane intenso con un predominio territoriale dei lagunari e i rossoblù in controllo, l'occasionissima capita allo scadere a Badelj, ma Romero è un felino e sventa la minaccia.

Un cambio per parte nella ripresa, la prima occasione è del Venezia con Aramu che trova la chiusura in angolo di Ostigard, al 58' prima Hefti e poi Badelj salvano sulla linea una punzione velenosa di Aramu 'bucata' in uscita da Sirigu. La replica dei ragazzi di Blessin arriva al 67' con una girata di Yeboah neutralizzata da Ampadu, poi nel finale è proprio il Genoa a spingere di più alla ricerca dei tre punti, le occasioni per vincerla arrivano però da ambo le parti: minuto 85' Svoboda salva sulla linea sul colpo di testa di Yeboah a botta sicura, ripartenza velocissima di Johnsen e palla ad Aramu che sfiora il palo lontano con un tiro a giro. Ultimo brivido al 93' con una rovesciata di Portanova che sfiora il palo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venezia-Genoa 1-1 | Tabellino e voti

Reti: 12' Henry, 29' Ekuban

Venezia (3-4-3): Romero 6; Svoboda 6.5, Ceccaroni 6.5, Caldara 5.5; Haps 6, Ampadu 6, Crnigoj 6 (46' Ebuehi 6, 74' Ullmann 6), Cuisance 5.5 (74' Tessmann 6); Aramu 6, Henry 7 (84' Nsame sv), Nani 6.5 (63' Johnsen 6.5). All. Zanetti.

Genoa (4-3-1-2): Sirigu 5.5; Hefti 6.5, Maksimovic 5.5, Vasquez 6 (46' Ostigard 6.5), Cambiaso 6.5; Sturaro 6.5 (60' Portanova 6), Badelj 5.5, Rovella 6 (60' Yeboah 6); Gudmundsson 5.5 (87' Melegoni sv); Destro 6 (74' Galdames 6), Ekuban 7. All. Blessin.

Arbitro: Orsato di Schio.

Note: ammonti Vasquez, Caldara, Sturaro, Ampadu.