Mesina sbaglia, Minaj no: il Sestri Levante lotta ma cade a Varese

Terza partita senza vittoria per il Sestri Levante che lotta sul campo del Varese ma alla fine si deve arrendere al gol iniziale di Minaj. Finisce 1-0 con Mesina che sbaglia un rigore nella ripresa. I rossoblu escono battuti dopo una partita iniziata male, ma finita in crescendo. La classifica ora vede i liguri terzultimi con nove punti ma con una gara ancora da recuperare.

La cronaca di Varese Sestri Levante

Pronti, via e il Varese è subito avanti. E’ l’8’ Manaj si lancia su un pallone arrivato da un lungo e preciso lancio di Disabato, entra in area e non lascia scampo a Salvalaggio. I padroni di casa nei primi trenta minuti di gara non lasciano uscire il Sestri accompagnato dai suoi tifosi che non fanno mancare un supporto incessante nonostante le avverse condizioni meteo. I rossoblu crescono alla distanza, non creano pericoli ma riescono a conquistare campo anche se al 41’ rischiano su un contropiede mal gestito da Minaj.

Nella ripresa gli ospiti partono nettamente meglio e al 65’ hanno la grande occasione del pareggio: Mesina viene steso in area e poi si presenta dal dischetto, ma questa volta il bomber rossoblu si fa ipnotizzare da Trombini che repsinge il tiro dagli undici metri. Tre minuti più tardi Minaj a tu per tu con Salvalaggio sbaglia e lascia accesa la fiamma della speranza per il Sestri che però, nonostante un finale arrembante non trova il gol.

Il tabellino di Varese-Sestri Levante

Varese-Sestri Levante 1-0

Marcatori: 8' Minaj

Varese Trombini; Premoli, Monticone, Mapelli; Foschiani, Cantatore, Disabato, Piraccini, Baggio A., Mamah, Minaj.

Sestri Levante

Salvalaggio: Podda, Maffezzoli, Ferretti J.; Fenati, Soplantai, Ferretti A., Bianchi ; Bonaventura, Mesina, Costa.

Ammoniti: Mapelli, Premoli, Soplantai, Mamah, Fenati