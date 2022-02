Varazze-Arenzano 1-1: un gol per tempo e qualche polemica

Un gol per tempo, un episodio dubbio e anche un palo a condire il finale. Varazze-Arenzano è sfida di bassa classifica in Eccellenza, girone A, che però regala grande spettacolo e alla fine termina in pareggio 1-1. I padroni di casa partono meglio con Damonte che spreca davanti al portiere volendo servire un compagno invece di mettersi in proprio. La risposta dei genovesi è con Mancini che ben sevito da Lupi prova a battere Faggiano che però è attento e devia in angolo.

Al 34? la prima svolta dell?incontro con Damonte che questa volta non si fa pregare e trasforma in rete un pallone sporco che arriva dalle sue parti. Si va così negli spogliatoi ma la gara è tutt?altro che finita. Al 61? primo episodio da moviola con Rossi che stende Pellicciari, per l?arbitro è rigore e Fossati non sbaglia la massima punizone. Passano sei minuti e il giocatore dell?Arenzano segna ancora ma questa volta l?arbitro annulla tutto per fallo in precedenza di Costantino, fischio che genera le polemiche degli ospiti.

Prima della fine c?è spazio ancora per un brivido, Damonte ci prova quando il cronometro segna il minuto nuero 83, ma questa volta a fermarlo c?è il palo della porta avversaria.