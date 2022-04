Arenzano sempre più al comando nei playout di Eccellenza

Quarta vittoria in cinque partite e imbattibilità mantenuta. l'Arenzano vince 1-0 sul campo del Varazze Don Bosco e con tredici punti vola da solo in testa alla classifica dei playout di Eccellenza. I rossoneri ora sono lontani nove punti dai tre posti che valgono la retrocessione, la missione è quasi compiuta.

La gara di oggi parte con gli ospiti subito all'attacco prima con Mancini e poi con Baroni, ma le conclusioni non trovano il bersaglio grosso. Il vantaggio però è nell'aria e arriva al 28' con Calcagno che crossa per Galleri il quale di testa non si fa pregare e mette in rete l'1-0. Arenzano ancora pericoloso al 35' con Baroni ma è attentissimo il portiere del Varazze nell'occasione.

Nella ripresa sono ancora gli ospiti ad avere le occasioni migliori con Baroni e Damonte a inizio secondo tempo. Al 58' si fa vedere anche il Varazze ma Tracanna a porta vuota non trova il modo di segnare il pareggio. Al 72' super Ferro ferma anche Galleri, al 76' epulso Baroni poi è Lucia in tuffo a mettere in angolo l'ultimo assalto del Varazze.

Nel prossimo turno l'Arenzano proverà a blindare la salvezza contro la Sestrese terza in classifica e oggi sconfitta dall'Albaro. Per il Varazze sfida a brividi con il Cadimare ultimo della classe.