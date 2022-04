Via dell'Acciaio, tre punti d'oro con il Vallescrivia

Il Via dell'Acciaio conquista tre punti in casa del Vallescrivia, una grande impresa vista la differenza in classifica tra le due squadre. Nella graduatoria di Promozione, girone A, infatti i padroni di casa hanno 41 punti e sono settimi mentre gli ospiti stanno lottando per la salvezza che oggi è più vicina perché il Bragno ha perso con la Voltrese e adesso è a tre punti di distanza.

La prima frazione regala un paio di emozioni, il palo di Tosonotti per esempio, e il gol del vantaggio ospite che arriva al 44' con Carta che infila la porta avversaria in un momento decisamente importante della partita.

Nella ripresa la gara esplode, ancora Tosonotti va vicino al gol, poi il Via dell'Acciaio raddoppia con Gazzolo, ma la rete non chiude la questione perché il Vallescrivia non molla la presa e con Di Vaccaro che approfitta del cross di Mignacco per infila in porta la rete che potrebbe iniziare la rimonta. Così non è però perché il Via dell'Acciacio i tre punti li vuole a tutti i costi e li trova con l'1-3 firmato da Messina.

Dopo Pasqua le due squadre giocheranno due match delicati, il Via dell'Acciaio sfiderà il Borzoli quarto in classifica e con un attacco atomico, mentre il Vallescrivia proverà ad agganciare il Legino in classifica nello scontro diretto.