Il Serra Riccò non si ferma più, battuto il Vallescrivia

La prima della classe non si ferma più, anzi mette un importante mattone nella costruzione verso il primo posto al termine del campionato. I gialloblu battono in trasferta 3-0 il Vallescrivia, quarto in graduatoria, e volano a quota 46 punti, con il miglior atatcco e la miglior difesa del torneo. Solo la Voltrese, per ora, riesce a tenere il passo, grazie al successo sul Golfo Dianese di oggi, anche se resta a meno tre dalla capolista.

La sfida di oggi per il Serra Riccò poteva essere una trappola e invece si trasforma in una domenica di festa, senza nemmeno troppa sofferenza. Bastano infatti solo tre minuti a Stradi per portare in vantaggio gli ospiti e indirizzare la gara. Al 27' arriva poi il raddoppio del solito Lobascio, bomber spietato della prima in classifica, che con un gran tiro da fuori non lascia scampo a Firpo.

La partita è in ghiaccio, al Serra Riccò basta ora controllare, ma non lo fa, anzi si lancia ancora in attacco e trova il tris al 56' ancora con Stradi e ancora con un tiro da fuori. E'il quarantasettesimo gol segnato in 20 partite, più di due a gara, un dat straordinario che unito ad una difesa di ferro, solo 14 i gol al passivo e anche oggi a porta imbattuta, fa capire bene lo strapotere della capolista.