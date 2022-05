Il Vallescrivia annuncia il nuovo allenatore

Un nuovo allenatore per il Vallescrivia che lascia andare Claudio Amarotti, autore di una buona stagione passata quasi tutta a lottare nelle prime cinque posizioni in Promozione, e si affida a Gianfranco Canistrà per il futuro. Il nuovo mister arriva dopo una lunghissima esperienza al Busalla, conclusa qualche mese fa con la squadra che si è salvata in Eccellenza passando per i playout.

L'annuncio del nuovo mister arriva direttamente dal Vallescrivia con una nota sui suoi canali ufficiali: "La società ASD Vallescrivia 2018 ufficializza l’ingresso in società da parte di Gianfranco Canistrà che sarà il nuovo mister per la stagione 2022/2023 della prima squadra di promozione.

Un ringraziamento particolare va al mister uscente Claudio Amarotti e a tutto il suo staff per l’ottimo lavoro svolto e per i risultati ottenuti in quest’annata.

Il Vallescrivia riparte con grande entusiasmo e con nuove idee ed obbiettivi avendo come punto di partenza la valorizzazione dei giovani come base del progetto dei prossimi anni.

La società che partirà con un impianto completamente ristrutturato per la nuova stagione, è al lavoro per un viaggio insieme carico di tante novità e di nuovi arrivi che verranno annunciati a breve..."