Il Borzoli si prende lo scontro diretto con il Vallescrivia

Tre punti d'oro per il Borzoli che batte il Vallescrivia nel match tra la quarta e la quinta del girone A di Promozione. Gli ospiti vincono 2-1 e staccano proprio gli avversari di oggi di quattro punti, stesso distacco dal Legino che ad oggi è sesto e fuori dalle posizioni che valgono la seconda parte di stagione.

Pronti via e gli ospiti sprintano subito verso la vittoria. Il primo tempo infatti e tutto del Borzoli che al 22' si porta avanti: azione veloce con Raso che serve Provenzano il quale scarica per Volpe, il tiro del giocatore è imparabile per Giangrande e vale lo 0-1. Passano solo otto minuti e Libbi con una gran botta raddoppia. Il Vallescrivia è alle corde anche se le brutte notizie arrivano anche per gli ospiti perché Libbi si fa male ed è costretto uscire.

Nella ripresa il Vallescrivia prova a rientrare in partita con Zanovello che al 67' di testa su azione da calcio d'angolo dimezza lo svantaggio. Di tempo ce ne sarebbe ancora ma gli assalti non portano al pareggio e così il Borzoli vince una gara fondamentale per il proprio campionato. Domenica prossima i vincitori di oggi riposano mentre il Vallescrivia se la vedrà con il Ceriale.