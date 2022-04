Il Ligorna pareggia con il Vado

Al Chittolina Vado e Ligorna si fermano a vicenda sullo 0-0 e non cambiano la propria classifica in Serie D, girone A. Il contemporaneo pari dell'Asti infatti fa restare i genovesi a più due e i padroni di casa a più tre sulla zona playout.



La sfida di oggi risente e non poco delle pressioni con le due squadre che soprattutto nel primo tempo non riescono a trovare lo spunto per prendere il largo. Così le emozioni arrivano tutte nel secondo tempo. con Aperi che da vicecapocannoniere del campionato non sbaglia un colpo e porta avanti i suoi. Il Ligorna però non ci sta e ci mette solo tre minuti a trovare il pareggio con il suo di bomber, Gomes che arriva in doppia cifra con un gol che è molto pesante per la situazione della sua squadra.



Nel prossimo turno il Ligorna affronterà la Sanremese seconda in classifica che è ancora in corsa per raggiungere il Novara che però oggi è salito a più cinque. Anche per l'Asti sfida quasi proibitiva visto che farà vista al Casale terzo in graduatoria.

Dopo la gara parelano Ciro Cipolletta: "È stata una partita combattuta. Ci siamo trovati sotto con un goal rocambolesco ma siamo riusciti a riprenderla con bravura ed un pizzico di fortuna. Adesso ci portiamo a casa questo punto e guardiamo subito alla sfida in casa di mercoledì con la Sanremese" e Mattia Placido: "Era una partita importante. Questo è un punto che ci avvicina al nostro obiettivo, complici anche i risultati delle dirette concorrenti. Abbiamo già archiviato la partita di oggi e abbiamo la testa a mercoledì contro la Sanremese".