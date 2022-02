Lavagnese a caccia del bis contro il Vado

Secondo derby ligure di fila per la Lavagnese che dopo il successo in casa contro il Sestri Levante, viaggia verso Vado dove domenica affronta la compagine ponentina in un match delicato per entrambe. I bianconeri sono penultimi in classifica a meno uno da un posto ai playoff e sono riusciti a risvegliarsi dalla grande crisi grazie alla vittoria contro il Sestri Levante arrivata dopo dieci giornate senza i tre punti.

L’arrivo di Nucera in panchina al posto di Fasano ha dato una decisa sterzata, il successo con il Sestri è stato una reazione importante da parte del gruppo che ora però deve dare seguito perché la strada verso la salvezza è ancora lunga.

Il prossimo avversario sarà un Vado che strizza l’occhio ad un posto ai playoff con i suoi 34 punti, a meno cinque dal quinto. I padroni di casa hanno reagito anche loro ad un periodo molto difficile che aveva rischiato di rovinare tutta la stagione. Cinque le sconfitte di fila tra fine 2021 e inizio 2022 a cui però sono seguite le due vittorie nelle ultime due giornate di campionato contro Saluzzo 4-1 e Pont Donnaz 1-0 in trasferta. La marcia è ripartita per entrambe le formazioni ora c’è bisogno di dare continuità, spesso la missione più difficile da complletare.