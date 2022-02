Lavagnese, nuovo stop: vince il Vado

Squadra in casa

Squadra in casa Vado

Il cambio di allenatore ha portato la vittoria nel derby, ma questa volta la Lavagnese si arrende ad un Vado più forte che vince 3-0. I bianconeri restano così al penultimo posto nel girone A di Serie D.

I rossoblu hanno ambizioni playoff, ma per rimanere in corsa devono trovare la vittoria, così partono forte e dopo sei minuti sono già davanti. I padroni di casa sfondano sulla sinistra e Aperi solo al centro dell’area infila il gol dell’1-0. La reazione della Lavagnese c’è con Rovido che spara su punizione ma il portiere avversario alza sopra la traversa. La gara ha ritmo e al 22’ il Vado raddoppia ancora con Aperi che piazza il colpo del 2-0 su azione da calcio d’angolo, quindicesima rete per il bomber e gara che si avvia decisamente verso i padroni di casa.

E’ un colpo forte, di quelli da ko e gli ospiti lo sentono visto che a inizio ripresa i rossoblu calano il tris. Cattaneo riceve il cross di Galvanio e segna il gol che chiude definitivamente il match. La Lavagnese con Casagrane potrebbe provare a riaprirla due minuti dopo con Casagrande che da buona posizione mette fuori. Il resto del match va avanti tra cambia e poche emozioni, vince il Vado con merito per la Lavagnese il periodo buio non è ancora finito.