Uefa Region's Cup: la Liguria rappresenta l'Italia all'Europeo delle Regioni

La Liguria ha vinto nel 2023 il prestigioso 'Torneo delle Regioni' con la rappresentativa under 19. Un risultato importante nella più longeva e importante manifestazione di calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti (LND) che regala il pass per la UEFA Region's Cup 2024.

Italia campione tre volte con Veneto e Piemonte

Si tratta di un evento alla quale partecipano 32 nazioni europee (alle eliminatorie sono di più, ma c'è un mini-torneo tra le nazioni con ranking più basso per arrivare al numero finale di 32) ed è riservato alla categoria 'amateurs'. Una competizione che si svolge dal 1999 e che l'Italia ha vinto tre volte, due con il Veneto (1999 e 2013) e una con il Piemonte (2023). Migliore Paese d'Europa insieme alla Spagna che si è aggiudicata tre volte la kermesse con i Paesi Baschi (2005), Castiglia Leon (2009) e Galizia (2023). Segue la Polonia con due vittorie della Bassa Slesia (2007 e 2019), con un successo ciascuna l'Irlanda, la Croazia e la Repubblica Ceca. La Bulgaria ha disputato due finali ma non ha mai vinto, una finale persa infine per Francia, Romania, Germania e Serbia. L'ultima edizione si è svolta in Spagna: in finale la Galizia ha battuto la regione di Belgrado 3-1.

Il sorteggio a Nyon, sede della Uefa

Giovedì 7 dicembre a Nyon, in Svizzera, si svolgerà il sorteggio per la composizione dei quadrangolari eliminatori. A rappresentare la Liguria sarà il presidente del Comitato regionale Lnd, nonché vicepresidente nazionale, Giulio Ivaldi. Al suo fianco Mariangela D'Ezio e Marianna Nappo, in rappresentanza della Segreteria Nazionale Lnd.

Le nazioni partecipanti: Italia rappresentata dalla Liguria

In tutto sono 36 le federazioni iscritte, con Malta e San Marino che schiereranno le nazionali dilettantistiche del Paese per la 13esima edizione del torneo che si inizierà alla fine del mese di Agosto 2024 Parteciperanno: Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo, Croazia, Repubblica d'Irlanda, Turchia, Serbia (prima fascia nel sorteggio). Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Italia, Svizzera, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Inghilterra (seconda fascia nel sorteggio). Israele, Finlandia, Galles, San Marino, Irlanda del Nord, Scozia, Bielorussia, Romania (terza fascia nel sorteggio). Slovenia, Moldavia, Macedonia del Nord, Malta, Lettonia, Kazakistan, vincitori del gruppo A del turno preliminare, vincitori del gruppo B del turno preliminare (quarta fascia nel sorteggio, al turno preliminare accedono Svezia, Georgia, Azerbaigian, Estonia, Albania e Armenia).

"Per la nostra regione - commenta la Lnd Liguria in una nota - è un ulteriore, importantissimo riconoscimento dopo la grande edizione del Trofeo delle Regioni 2023 in cui la selezione Juniores ha centrato una storica vittoria, affiancata dal bellissimo 'bronzo' della selezione femminile. Non solo. La Liguria sarà protagonista alla UEFA Region's Cup 2024 dopo aver vissuto un’ulteriore grande esperienza". La Liguria, tra l'altro, ospiterà anche il prossimo Torneo delle Regioni italiane, si svolgerà dal 22 al 29 Marzo 2024.