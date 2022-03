Udinese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Udinese-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata di Serie A, si gioca alle ore 15 di sabato 5 marzo 2022 alla Dacia Arena. Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta servono riscatto e punti per i ragazzi di Giampaolo, che rimangono sopra alla zona rossa con solo quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto, gli stessi dei friulani. Ecco le scelte di Cioffi e Giampaolo.

QUI UDINESE. L'unico giocatore in dubbio per Cioffi è Nuytinck che è alle prese con un problema al ginocchio. Davanti al portiere Silvestri difesa a tre con Becao, Marì e Zeegelaar, in vantaggio su Perez. A centrocampo Molina, Arslan, Walace, uno tra Pereyra e Makengo e Udogie; attacco affidato invece a Deulofeu e Beto.

QUI SAMPDORIA. Giampaolo ritrova Bereszynski e Candreva, che si riprenderanno le maglie da titolari, perde però Thorsby a centrocampo per squalifica. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Falcone con Audero in panchina, in difesa completano il reparto Yoshida, Colley e Murru (in vantaggio su Augello). A centrocampo Rincon al posto del norvegese con Ekdal e Candreva, Sensi invece dovrebbe essere recuperato alle spalle di Quagliarella e Caputo.

Probabili formazioni Udinese-Sampdoria

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Rincon; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

Calcio d'inizio: sabato 5 marzo, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.