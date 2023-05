Udinese-Sampdoria 2-0: blucerchiati retrocessi in Serie B

Arriva anche la matematica a certificare la retrocessione in Serie B della Sampdoria. Tragico epilogo, con quattro gare di anticipo sulla fine del campionato, di una stagione drammatica, con la partita principale che è da tempo diventata quella extra campo, per la sopravvivenza. L'Udinese vince la gara nel primo tempo grazie ai goal di Pereyra e Masina, la reazione blucerchiata arriva a inizio ripresa, ma ancora una volta è un mix tra imprecisione e sfortuna: prima Zanoli spreca a tu per tu con Silvestri e poi Gabbiadini non è baciato dalla bea bendata perché la sua bella conclusione si stampa sul palo. Sintesi perfetta di una stagione fatta di tanti errori, da quelli di mercato, condizionati dalla difficilissima situazione societaria, a quelli in campo. Nel mezzo anche un buon inizio di 2023 sul piano dell'atteggiamento, condizionato però dagli scarsi risultati ottenuti sul campo, tra errori arbitrali, episodi ed evidenti limiti tecnici, lo spartiacque definitivo è la sconfitta contro la Cremonese, che ha definitivamente tarpato le ali alle speranze di rimonta. Da quel momento in poi si è vista una Samp più rassegnata. Dopo 11 anni i blucerchiati tornano in Serie B, ora bisogna ricostruire sulle macerie, sperando sia possibile farlo.

Udinese-Sampdoria 2-0, la cronaca

Qualche sorpresa di formazione con il ritorno di Murru dal primo minuto e il rilancio di Quagliarella sul fronte offensivo in coppia con Gabbiadini. Il primo squillo è dell'Udinese con un colpo di testa di Nestorovski deviato da Ravaglia. I blucerchiati provano ad alzare il baricentro ma da un angolo calciato malissimo all'8' regalano il contropiede a Ebosele, velocissimo in campo aperto e bravissimo a vedere il taglio di Pereyra che, a tu per tu, supera il portiere con lo scavetto. Scarsa la reazione della formazione blucerchiata, al 21' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con un gran tiro dalla distanza che viene deviato in corner da Ravaglia. Episodio chiave al 30' quando Gabbiadini lanciato verso la porta viene abbattuto da Zeegelaar, sarebbe cartellino rosso, ma l'attaccante è in fuorigioco, quindi nulla di fatto e quattro minuti dopo Masina di testa trova il 2-0.

Nella ripresa sfuriata bluerchiata in avvio con Zanoli che al 53' trova la grande risposta di Silvestri a tu per tu e Gabbiadini che al 57' colpisce un palo clamoroso. I ragazzi di Stankovic tengono in mano il pallino del gioco ma non riescono a sfondare il muro friulano, ci prova ancora Gabbiadini all'81' con una punizione insidiosa che viene respinta con i pugni dal portiere. Il primo cambio arriva all'82' con Jesé che prende il posto di uno stremato Quagliarella, poi altro poker di sostituzioni e gara che si trascina fino al termine. Game over per la Samp, la retrocessione è matematica.

Tabellino e voti Udinese-Sampdoria 2-0

Reti: 8' Pereyra, 34' Masina

Udinese (3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6.5, Bijol 6, Masina 6.5; Ebosele 6.5 (77' Perez sv), Pereyra 7 (83' Pafundi sv), Walace 6.5, Lovric 6.5 (62' Arslan 6), Zeegelaar 5.5 (77' Udogie sv); Thauvin 6 (62' Samardzic 6), Nestorovski 5. All. Sottil.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6; Gunter 5, Nuytinck 5, Murru 5.5; Zanoli 6, Winks 5.5 (87' Ilkhan sv), Rincon 5.5 (87' Paoletti sv), Augello 5.5; Djuricic 5 (87' Cuisance sv); Quagliarella 6 (82' Jesé sv), Gabbiadini 5.5 (87' Lammers sv). All. Stankovic.

Arbitro: Baroni di Firenze

Note: ammoniti Winks, Becao, Augello