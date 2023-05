Udinese-Sampdoria 2-0, le pagelle: Quagliarella e Ravaglia onorano la maglia, buchi in difesa

Sampdoria retrocessa in Serie B, ora è ufficiale. La partita contro l'Udinese si decide nel primo tempo con il doppio vantaggio siglato da Pereyra e Masina. Reagiscono i ragazzi di Stankovic nella ripresa, ma ancora una volta è un mix tra imprecisione e sfortuna: prima Zanoli spreca a tu per tu con Silvestri e poi Gabbiadini non è baciato dalla bea bendata perché la sua bella conclusione si stampa sul palo. Sintesi perfetta di una stagione fatta di tanti errori, da quelli di mercato, condizionati dalla difficilissima situazione societaria, a quelli in campo. Nel mezzo anche un buon inizio di 2023 sul piano dell'atteggiamento, condizionato però dagli scarsi risultati ottenuti sul campo, tra errori arbitrali, episodi ed evidenti limiti tecnici, lo spartiacque definitivo è la sconfitta contro la Cremonese, che ha definitivamente tarpato le ali alle speranze di rimonta. Da quel momento in poi si è vista una Samp più rassegnata. Dopo 11 anni i blucerchiati tornano in Serie B, ora bisogna ricostruire sulle macerie, sperando sia possibile farlo.

