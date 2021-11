Udinese-Genoa, probabili formazioni: Sheva cerca i primi punti, ma rimane l'emergenza

La nuova era del Grifone americano, dopo il closing tra Preziosi e 777 Partners e la presentazione del nuovo presidente Alberto Zangrillo, cerca anche i primi punti della gestione Shevchenko. Contro la Roma il Grifone ha tenuto botta per oltre 80 minuti, poi è stato travolto dalla doppietta del giovanissimo Afena Gyan. Udinese-Genoa, in programma alla Dacia Arena domenica 28 novembre 2021 può essere l'occasione per tornare a muovere una classifica che preoccupa: la zona salvezza dista ora due punti mentre la vittoria manca dal 12 settembre.

QUI UDINESE. Gotti ritrova Makengo a centrocampo a fare coppia con Walace. In questo modo può avanzare Pereyra alle spalle di Beto insieme a Deulofeu e Molina per un fronte offensivo molto folto. Pochi dubbi in difesa dove dovrebbero esserci i soliti Samir, Nuytinck e Rodrigo Becao, con Udogie o Perez a completare il pacchetto.

QUI GENOA. Non è rientrata l'emergenza per Shevchenko. Sono sempre out Criscito, Maksimovic, Cassata e Caicedo, mentre stanno migliorando Destro e Fares ma entrambi rimangono in forte dubbio. Possibile conferma del tandem formato da Ekuban e Pandev sul fronte offensivo, l'italo-ghanese è però insidiato dal giovane Bianchi. In difesa davanti a Sirigu pochi dubbi con la linea a tre formata da Biraschi, Vasquez e Masiello, pronti a coprire anche Cambiaso e Sabelli (in vantaggio su Ghiglione) sulle due fasce mentre in mediana ci saranno Rovella, Badelj e uno tra Sturaro ed Hernani.

Probabili formazioni Udinese-Genoa

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Udogie, Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Makengo, Walace; Deulofeu, Pereyra, Molina; Beto. All. Gotti.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All. Shevchenko.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia.

Calcio d'inizio: domenica 28 novembre, ore 12.30.

Dove vederla: Dazn e Sky.