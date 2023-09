Udinese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Sottil e Gilardino

E' già tempo di tornare in campo per il Grifone di Alberto Gilardino che dopo lo show con la Roma vuole provare a tornare a vincere anche in trasferta. I tre punti contro Mourinho hanno rialzato il Genoa in classifica, ora si veleggia a metà graduatoria e si può guardare con molta più tranquillità al prossimo periodo che non sarà di certo facile visto che dopo l'Udinese domenica alle 15 ci saranno Milan e Atalanta. Si guarda ovviamente partita dopo partita e la prossima è quella con i friulani in piena crisi con nessuna vittoria in campionato e solo due punti. Sottil è sulla graticola e deve invertire la rotta per evitare di vedere traballare la sua panchina.

Udinese-Genoa, le scelte di Sottil

Problemi di formazione per l'Udinese che dovrà rinunciare a una lunga lista si giocatori: Davis, Kabasele, Semedo, Masina, Ehizibue, Brenner, Deulofeu ed Ebosse, tutti infortunati. Poche scelte nel 3-5-2 dove torna titolare il genietto Samardzic per cercare di azionare l'attacco Thauvin-Lucca unica combinazione rimasta visto che tutti gli altri interpreti offensivi sono ai box.

Udinese-Genoa: le scelte di Gilardino

Emergenza centrocampo per Gilardino che perde sia Strootman che Badelj, usciti infortunati dalla sfida con la Roma. Al loro posto vicino a Frendrup nel 3-5-2 spazio a Thorsby e Kutlu, in vantaggio su Malinovskyi. A destra Sabelli è a rischio, mentre a sinistra Matturro sembra essere in vantaggio su Martin che rientra dalla squalifica. Buone notizie per la difesa, il Genoa dovrebbe riabbracciare Vogliacco, ma la cerniera davanti a Martinez sarà sempre formata da Vasquez, Bani e Dragusin.

Udinese-Genoa, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2) Silvestri, Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Kutlu, Frendrup, Thorsby, Matturro; Gudmundsson, Retegui

Udinese-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida di domenica alle 15 tra Udinese e Genoa sarà trasmessa unicamente da Dazn che farà vedere le immagini della partita in diretta streaming sulla App e sul sito ufficiale della piattaforma.