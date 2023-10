Udinese-Genoa 2-2, rimpianti rossoblu in Friuli

Sembrava tutto apparecchiato per la seconda vittoria di fila e invece il Genoa perde due punti sul campo dell'Udinese. Il Grifone grazie a Gudmundsson chiude il primo tempo sul 2-1, poi controlla fino al 90' quando su un angolo Matturro infila la propria porta. Un'occasione persa per il Genoa che aveva la grande occasione per spiccare il volo verso la parte sinistra della classifica.

Udinese-Genoa 2-2, la cronaca

Gilardino conferma il 3-5-2 ma cambia buona parte degli undici che hanno battuto la Roma, non solo per scelta. Non ci sono infatti gli infortunati Strootman e Badelj, oltre a Sabelli, così dall'inizio vicino a Frendrup c'è spazio per Malinovskyi e Thorsby, rivoluzione sulle fasce con De Winter a destra e Haps a sinistra. E' un Grifone autoritario quello che si presenta in Friuli, i ragazzi di Gilardino si tengono stretto il pallino del gioco mentre l'Udinese aspetta e sbaglia, al 13' Silvestri regala palla a Frendrup, il danese passa a Gudmundsson che tutto solo dal limite insacca con un destro potente la seconda rete in due partite. Passano nove minuti e arriva il pari dell'Udinese, Kamara, che a destra mette spesso in difficoltà De Winter, mette in mezzo un pallone che Haps inavvertitamente regala a Lucca, l'attaccante è veloce nello stop e tiro e non lascia scampo a Martinez. Al 26' il Genoa segna di nuovo con Gudmundsson ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Haps, il Grifone ci riprova al 35' con un sinistro da lontano di Malinovskyi che finisce non di molto largo. Il raddoppio del Genoa arriva al 40' con il trio delle meraviglie Malinosvkyi, Retegui. Gudmundsson che confeziona l'1-2. L'ucraino si inventa 50 metri di lancio per Retegui che mette giù la palla, vince il contrasto e serve lo scandivano, solita finta e destro che grazie alla deviazione di un difensore batte un Silvestri in giornata "no".

La ripresa parte senza cambi per Gilardino e con ritmi molto bassi, una manna per il Grifone che riesce a difendere il risultato senza affanni. Sottil si gioca allora le carte Samardzic e Thauvin per dare più qualità all'Udinese, è il 58' e fino a questo momento i friulani sono in grossa difficoltà. I friulani provano ad assediare l'area riossoblu, ma mai si vedono dalle parti di Martinez se non al 66' con un colpo di testa debole di Bjiol parato facile da Martinez. Al 73' Samardzic dal vertice dell'area di rigore prova a beffare Martinez sul primo palo ma il pallone finisce sull'esterno della rete. Un minuto dopo si rivede anche il Genoa con Gudmundsson che dal limite impegna Silvestri, sulla respinta De Winter ci prova al volo ma trova solo l'esterno della rete. A un quarto d'ora dal termine Gilardino richiama Retegui, limitato da un piccolo infortunio nei primi minuti della gara, e Haps in grande difficoltà, al loro posto Messias e Puscas. La doccia fredda per il Grifone arriva al 90' quando su un angolo di Samardzic, Matturro, appena entrato al posto di Gudmundsson, ci mette la testa ma sbaglia il tocco e la palla finisce alle spalle di Martinez. E' la rete del 2-2, risultato finale del match.

Udinese-Genoa 2-2, il tabellino

Reti: 13' e 41' Gudmundsson, 23' Lucca, 90' Matturro (aut.)

UDINESE (3-5-2): Silvestri 4,5; Perez 5,5, Bijol 6, Kristensen 5,5 (81' Ferreira s.v.); Ebosele 5,5, Pereyra 6 (58' Samardzic 6), Walace 5,5 (64' Payero 6), Lovric 5, Kamara 6 (46' Zemura) 6; Success 5 (58' Thauvin 6), Lucca 6.5.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 6, Bani 6, Vasquez 7; De Winter 5,5, Thorsby 6, Frendrup 6,5, Malinovskyi 6 (67' Kutlu 6), Haps 5,5 (78' Messias s.v.); Gudmundsson 7,5 (86' Matturro), Retegui 6 (78' Puscas s.v.).

Arbitro: Mariani di Aprilia

Note: Ammoniti Martinez, Pereyra, Success, Frendrup, Espulso Lovric