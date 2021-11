Udinese-Genoa 0-0, le pagelle: difesa solida, Ekuban sprecone

Udinese-Genoa termina 0-0. Buona prova difensiva della formazione di Shevchenko che concede molto poco ai Friulani, ma rimangono i grossi problemi sul fronte offensivo, complice la solita emergenza con le assenze di Destro e Caicedo. L'unica grossa occasione per passare in vantaggio capita in chiusura di primo tempo a Ekuban, ma l'italo-ghanese spreca a tu per tu con Silvestri. Nella ripresa controlla bene il Grifone, che rischia grosso solo nel finale: prima Cambiaso salva su Beto (palla che poi tocca il palo) e poi l'arbitro annulla nel recupero il goal da tre punti per fuorigioco di Success. Decisione giusta, rimangono invece i dubbi su un episodio a inizio secondo tempo quando il direttore di gara non estrae il secondo giallo dopo un calcione di Molina a Rovella. L'espulsione avrebbe potuto cambiare la storia del match.

VIDEO | Udinese-Genoa 0-0: goal e highlights

Buona prova in difesa dove spiccano Masiello e Vasquez, a centrocampo la solita conferma di Rovella, ma nel complesso è stato un buon Genoa, di quantità e carattere. In attacco poche occasioni, le assenze si fanno sentire e la coppia Bianchi-Ekuban non incide.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.