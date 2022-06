Ligorna, i vincitori del Torneo del Centenario

Due settimane di partite e di festa per il Torneo del Centenario del Ligorna. La società genovese ha voluto festeggiare il traguardo con un torneo dedicato alle classe giovanili molto partecipato con alcune big del calcio italiano come Juventus e Inter.

Entusiasta il presidente Saracco: "A nome di tutta la Società volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per il nostro Torneo del Centenario. La parte organizzativa, segreteria, bar, ristoro, biglietteria, zona spogliatoi, arbitri, genitori e tutti coloro che hanno reso speciale questa manifestazione. Questo spirito di attaccamento e dedizioni alla causa saranno da trasmettere a chi arriverà nella nostra grande famiglia. Grazie e sempre forza Ligorna, the best is yet to come".

Qui di seguito i risultati delle varie leve impegnate durante le due settimane di torneo:

LEVA 2009 (11)

1° Inter

2° Sampdoria

3° Ligorna

LEVA 2009 (9)

1° Inter

2° Sestrese

3° Virtus Entella

LEVA 2010

1° Monza

2° Genoa

3° Ligorna

LEVA 2011

1° Nuova Oregina

2° Serra Riccò

3° Campomorone

LEVA 2012

1° Juventus

2° Inter

3° Baiardo

LEVA 2013

1° Genoa

2° Athletic

3° ANPI Casassa

LEVA 2014

1° Serra Riccò

2° Baiardo

3° Sori

LEVA 2015

1° Juventus

2° Campomorone

3° Athletic