Genoa, Sampdoria ed Entella al Trofeo Caravella

Sampdoria, Genoa ed Entella ci saranno, il Trofe Caravella torna dopo la lunga pausa dovuta al Covid e tra le tante società che hanno garantito la propria presenza nel weekend di Pasqua ci saranno anche le tre big del calcio genovese.

“Tutte e tre le società hanno confermato la loro presenza con diverse leve” dichiara il vice presidente Claudio Giansoldati, che poi fa il punto sull’organizzazione del Trofeo.

“Giorno dopo giorno aumentano le partecipanti” spiega. “Siamo già contenti del numero di squadre attualmente iscritte, che pur continuano ad aumentare”.

Se infatti, in passato, le iscrizioni potevano già dirsi chiuse a febbraio, quest’anno abbiamo deciso di lasciare più tempo alle società, comprendendo l’incertezza del momento legata alla pandemia, spiega la società in una nota sui propri social. “In quei mesi tutti avevano altre preoccupazioni in testa, oltre a evidenti difficoltà anche solo a proseguire i campionati in corso”.

Ora che il peggio - almeno per quanto riguarda il Covid-19 - sembra alle spalle, il Trofeo Caravella torna a registrare numeri importanti e incassa la partecipazione delle ‘big’ del calcio ligure.