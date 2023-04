Il Genoa Women cade a Trento

Le motivazioni spesso nel calcio fanno la differenza, ed è così che il Genoa, che con i suoi 25 punti e ha più otto sulla zoan retrocessione, può cadere in casa della penultima della classe, il Trento che è a quota 14 e può solo vincere per cercare di centrare la salvezza. Le gialloblu riescono a battere il Grifone grazie ad un gol nel primo tempo di Fuganti che al 33 batte Macera con un gran tiro. La prima frazione è un lungo monologo delle padrone di casa con le rososblu che non riescono mai a creare pericoli.

Nella ripresa è sempre Trento con Tonelli che al 48' va ancora vicina alla rete non riuscendo a trovare il pallone per una questione di millimetri. Il Genoa si sveglia intorno all'ora di gioco e per poco non pareggia con la solita Bargi, questa volta però l'attaccante viene fermata dal palo da distanza ravvicinata. Le ospiti provano a crederci, nel finale assaltano l'area di rigore avversaria ma senza creare pericoli ecosì la gara finisce 1-0.

Il Tabellino di Trento-Genoa 1-0

TRENTO CALCIO FEMMINILE – GENOA 1-0

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Viera Santos, L. Tonelli, Oberhuber, Andersson, Fuganti, Rosa (56’ Elicher), Stockner (79’ Chemotti), Kuenrath, Bielak (74’ Battaglioli), A. Tonelli (79’ Torresani).

A disposizione: Callegari, Varrone, Ruaben, Gastaldello, Antolini.

Allenatore: Silvia Marcolin.

GENOA: Macera, Monetini (80’ Rossi), Hellstrom (63’ Lucafo), Parolo, Oliva (80’ Parodi), Costi, Bettalli, Ygfeldtm (51’ Campora), Millqvist, Bargi, Bloch (51’ Crivelli).

A disposizione: Parnoffi, Perna, Spatorno, Parnoffi, Tabone.

Allenatore: Antonio Filippini

ARBITRO: Davide Cerea di Bergamo (Farina-Bettani)

RETI: 33’ Fuganti (T)

NOTE: Campo in buone condizioni. Recupero 1’ e 4’