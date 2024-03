Torneo delle Regioni, tutti i vincitori

Sei giorni di grande calcio tra Genova e Savona hanno portato all'epilogo di oggi alla Sciorba del Torneo delle Regioni di calcio. Dopo 142 partite in tutto la sessantesima edizione del torneo dedicato ai giovani ha incoronato Lombardia e Piemonte VdA che hanno vinto rispettivamente gli Scudetti Under 17 e femminili e quelli Under 15 e Under 19. La Liguria, padrona di casa, non è riuscita ad andare oltre ai quarti di finale con l'under 17 mentre tutte le altre selezioni sono uscite ai gironi.

La manifestazione che ha coinvolto tutti i calciatori e calciatrici dai 14 ai 23 anni dei sodalizi di tutta l’Italia della Lega Nazionale Dilettanti non è stata solo una festa dello sport ma una prova della qualità del calcio giovanile di base. Le tante sfide decise negli ultimi istanti, spesso ai rigori, hanno sottolineato come la differenza tra le varie scuole di calcio regionali si stia assottigliando. Il numero quasi record di Regioni che sono passate alla seconda fase e gli sviluppi quanto mai incerti delle finali valgono come un fermo immagine dell’andamento del calcio nazionale di base dove spiccano la passione e la competenza.