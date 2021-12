Torneo Ravano: nel 2022 torna dopo due anni di stop per il covid

È stato ufficialmente presentata l'edizione 2022 del Torneo Ravano, che tornerà in presenza dopo due anni in cui la più grande manifestazione scolastica giovanile d'Europa ha dovuto reinventarsi con interessanti progetti educativi come Stayfit e SportArt.

Sarà il 37esimo Torneo Ravano e la 28esima coppa Paolo Mantovani e andrà in scena da lunedì 9 a mercoledì 18 maggio 2022 alla Fiera di Genova nello scenografico padiglione Jean Nouvel. Dodici Federazioni Sportive a bordo campo veglieranno sui tornei di Calcio Maschile, Calcio Femminile, Basket, Rugby, Volley, Ciclismo, Scherma, Atletica Leggera, Pallanuoto, Vela, Canottaggio, Tennis, si aggiunge la novità dell’Hockey come tredicesima disciplina.

Le date del Ravano 2022

Da lunedì 31 gennaio a sabato 26 marzo: Iscrizioni online per le scuole con live chat sempre attiva.

Mese di aprile: KitDay: Presentazione 37° Torneo Ravano - 28° Coppa Paolo Mantovani: giornata dei Partner e Donatori - pubblicazione del calendario dei tornei - consegna del Premio Multisport - consegna Kit da gioco alle scuole. Organizzazione Prefasi Provinciali in collaborazione con i Comitati Regionali in tutta la Liguria e basso Piemonte.

Da lunedì 9 a mercoledì 18 maggio: le scuole genovesi si ritroveranno alla Fiera di Genova nello scenografico padiglione Jean Nouvel.

Mercoledì 18 maggio: in programma le finalissime con l’arrivo dei vincitori di ogni prefase.

Ludovica Mantovani presidente della Fondazione Torneo Ravano- Coppa Paolo Mantovani commenta: "Due anni senza bambini in presenza, due anni dove sono si nati progetti educativi come Stayfit e SportArt, per poter essere sempre presenti anche durante l’emergenza sanitaria, ma dove si era spezzato un filo che ci teneva legati da 36 anni. Vogliamo ripartire dai sorrisi dei nostri protagonisti, migliaia di bambini e bambine che devono poter ritrovarsi per giocare insieme. Vogliamo ripartire oggi da una maglia nuova con un fiore sul retro, simbolo del nostro nuovo main supporter Banca Ifis, che sposa oggi la nostra realtà. Era importante per tutti noi far ritrovare ai bambini sotto l’albero il nostro tanto atteso regalo.Un ringraziamento sentito alle Federazioni Sportive, alle Istituzioni, a tutti i partner e donatori che credono nei valori custoditi all’interno del torneo scolastico più grande d’Europa, e che ritroveremo o potremmo scoprire alla presentazione ufficiale il prossimo aprile"-

Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, aggiunge: "Dopo due anni finalmente i bambini potranno riappropriarsi di quella socialità indispensabile per la loro crescita. E il Torneo Ravano non rappresenta soltanto lo spaccato più puro dello sport, pur così importante per i più piccoli, ma anche un esempio e un insegnamento di tolleranza e rispetto. Lo sport deve essere visto sempre di più come integrazione e come valore per costruire la società del domani. Le regole del gioco, che abbiamo imparato anche a conoscere e rispettare durante la pandemia, sono fondamentali per la crescita dei bambini; anche per questo tornare ad assistere in presenza allo storico Torneo Ravano non significa soltanto ammirare un gol e una regata di vela ma rivedere, soprattutto, i sorrisi sui loro volti".

Conclude il sindaco di Genova Marco Bucci: “Il ritorno in presenza del Torneo Ravano è sicuramente un messaggio importante per il futuro - commenta il sindaco Marco Bucci - Da decenni la manifestazione è attesa da migliaia di bambini per potersi confrontare in diverse discipline. Una vera e propria festa per lo sport capace di evolversi e di non fermarsi neanche durante la pandemia. Genova accoglie nuovamente con orgoglio il torneo giovanile più grande d'Europa. Una manifestazione capace di trasmettere valori importanti ai bambini e diventato negli anni una vera e propria eccellenza. Questo annuncio è davvero un bel regalo di Natale per la nostra città".