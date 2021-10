Torino-Sampdoria, probabili formazioni: sfida delicatissima, Belotti 'bestia nera'

Dopo l'importante successo nel derby contro lo Spezia e la sconfitta contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale è già tempo di tornare in campo per i blucerchiati: sabato 30 ottobre alle ore 20:45 si gioca Torino-Sampdoria, sfida importante per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

QUI TORINO. Tre punti nelle ultime quattro gare per la formazione di Juric che ha vinto con il Genoa la settimana scorsa ma ha perso 1-0 le altre tre sfide conto Juventus, Napoli e Milan. In classifica i granata precedono la Samp di due punti. A livello di formazione ai lungodegenti Verdi, Mandragora e Pjaca si è aggiunto Ansaldi. Diversi nodi da sciogliere da parte di Juric: Belotti, che contro la Samp ha segnato 8 gol in 14 partite (seconda vittima preferita dopo il Sassuolo) è favorito su Sanabria, Praet su Linetty (entrambi ex della gara) e Rodriguez su Buongiorno.

QUI SAMPDORIA. Ancora out Damsgaard e Verre, D'Aversa dovrebbe scegliere il 4-4-2 con Caputo (in vantaggio su Gabbiadini) e Quagliarella sul fronte offensivo. In difesa Chabot (entrato bene contro l'Atalanta) insidia Colley mentre a centrocampo Ekdal e Silva si giocano una maglia con il portoghese in vantaggio. Scalpita anche Dragusin dopo la buona prestazione nel turno infrasettimanale, ma con il rientro di Augello e Bereszynski non dovrebbero esserci sorprese sugli esterni bassi. Da valutare, infine, un possibile avvicendamento in porta: Audero non ha convinto in questo primo scorcio di campionato e non è al top dal punto di vista fisico, il tecnico della Samp potrebbe anche decidere di dare una chance a Falcone.

Probabili formazioni Torino-Sampdoria

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Adrien Silva, Thorsby, Candreva, Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: sabato 30 ottobre, ore 20:45

Dove vederla: Dazn e Sky