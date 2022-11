Torino-Sampdoria 2-0: notte fonda blucerchiata, terza sconfitta consecutiva

Niente da fare per la Sampdoria. Contro il Torino arriva la terza sconfitta consecutiva e la zona salvezza si allontana. Blucerchiati superati di un punto dalla Cremonese, ma soprattutto di quattro dallo Spezia quartultimo e di sei dal Lecce che nel pomeriggio ha superato a sorpresa l'Atalanta. Notte fonda per la formazione di Stankovic che, ancora una volta, ha mostrato tutti i suoi limiti. Disattenzioni in difesa, poche idee e soprattutto l'incapacità di creare occasioni da goal degne di nota. Sabato 12 novembre, alle ore 18, l'ultimo match del 2022 prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar. Sampdoria-Lecce è già ultima spiaggia, servono tre punti per rimanere agganciati al treno salvezza. Ma servirà anche un'altra Samp.

Torino-Sampdoria 2-0, la cronaca

Primo tempo povero di emozioni, il Torino ci prova al 24' con Radonjic che trova la grande risposta di Audero, prove generali del goal che arriva al 29' con il trequartista di Juric che chiude un bel dialogo con Vlasic trovando la rasoiata vincente sul secondo palo. Timida reazione della Samp con Djuric che al 34' in diagonale sfiora il palo, al 40' ci prova anche Montevago con un colpo di testa centrale su cross di Bereszynski, bloccato da Milinkovic Savic.

Come contro la Fiorentina la reazione è scarsa anche nel secondo tempo e al 58' Vlasic chiude i conti: stop in area e girata che lascia di sasso Colley e buca Audero, Stankovic protesta e viene espulso. Il tempo per provare a cambiare l'inerzia del match ci sarebbe, ma i blucerchiati non creano praticamente nulla e il Torino può gestire senza grossi problemi, fiammata d'orgoglio nel finale con un tiro dalla distanza di Verre e Gabbiadini che spreca da dentro l'area calciando alle stelle. Troppo poco, per la Samp è notte fonda.

Torino-Sampdoria 2-0 | Tabellino e voti

Reti: 29' Radonjic, 58' Vlasic

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Zima 6.5, Schuurs 6 (23' Buongiorno 6), Rodriguez 6.5; Singo 6, Ricci 6, Linetty 6.5, Vojvoda 6.5; Miranchuk 6, Vlasic 7.5 (91' Ilkhan sv); Radonjic 7 (87' Seck 6). All. Juric.

Sampdoria (3-5-2): Audero 6; Amione 5.5 (82' Murru sv), Murillo 5 (70' Ferrari 6), Colley 4.5; Bereszynski 5.5, Rincon 6 (82' Villar sv), Yepes 5.5 (68' Verre 6), Djuricic 5.5 (68' Gabbiadini 5.5), Augello 5; Montevago 5.5, Caputo 5. All. Stankovic.

Arbitro: Massa di Imperia

Note: ammoniti Ricci, Amione, Yepes, Colley. Al 59' espulso Stankovic per proteste.