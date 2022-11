Torino-Sampdoria 2-0, le pagelle: disastro Colley, Caputo fantasma

Squadra in casa

Squadra in casa Torino

Niente da fare per la Sampdoria. Contro il Torino arriva la terza sconfitta consecutiva e la zona salvezza si allontana. Blucerchiati superati di un punto dalla Cremonese, ma soprattutto di quattro dallo Spezia quartultimo e di sei dal Lecce che nel pomeriggio ha superato a sorpresa l'Atalanta.

Disattenzioni in difesa, poche idee e soprattutto l'incapacità di creare occasioni da goal degne di nota, la Samp ha mostrato tutti i suoi limiti. Nel primo tempo ci prova a 24' Radonjic ma Audero si supera, il trequartista trova però il varco giusto al 29' portando avanti i granata. Nel finale timida reazione con Djuric che sfiora il palo e un colpo di testa poco pericoloso di Montevago. Nella ripresa la chiude presto Vlasic, solo una fiammata finale per la squadra di Stankovic con un paio di tentativi, a gara ormai compromessa, con Verre e Gabbiadini.

Sabato 12 novembre, alle ore 18, l'ultimo match del 2022 prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar. Sampdoria-Lecce è già ultima spiaggia, servono tre punti per rimanere agganciati al treno salvezza. Ma servirà anche un'altra Samp.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.