Torino-Genoa, probabili formazioni: scalpita Caicedo

Torino-Genoa si gioca in anticipo venerdì 22 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Grifone che torna in campo dopo il pareggio 2-2 in rimonta contro il Sassuolo e che cerca punti per muovere una classifica che rimane deficitaria. Una sola vittoria e sei punti nelle prime otto giornate.

QUI TORINO. Juric dovrebbe rilanciare Belotti dal primo minuto, l'attaccante granata è tornato dall'infortunio e dopo i 24 minuti giocati contro il Napoli sarebbe pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell'attacco. Out in mediana Mandragora, recuperato invece Praet ma in mezzo al campo Pobega dovrebbe fare diga con Lukic mentre Brekalo e Linetty supporteranno il "gallo" sul fronte offensivo.

QUI GENOA. In attacco dovrebbe essere scoccata l'ora di Caicedo, l'ex Lazio dopo un graduale recupero dall'infortunio dovrebbe essere pronto per scendere in campo dal primo minuto, si gioca una maglia con Pandev ma scalpita anche Ekuban. Sempre out Maksimovic, Hernani e Vanheusden, meno lungo del previsto invece lo stop per Biraschi, già pronto a scendere in campo stringendo i denti, l'alternativa è Masiello. Per il resto Cambiaso in vantaggio su Sabelli.

Probabili formazioni Torino-Genoa

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vasquez, Masiello, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Caicedo, Destro. All. Ballardini.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Calcio d'inizio: venerdì 22 ottobre, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.