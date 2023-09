Torino-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Juric e Gilardino

Dopo la vittoria sulla Lazio e la chiusura ufficiale del calciomercato, ottimo quello rossoblu, è tempo di tornare in campo per il Genoa che sfida domenica 3 settembre alle 18,30 il Torino dell'ex Ivan Juric. I granata non hanno ancora vinto in questo campionato con il pareggio 0-0 all'esordio con il Cagliari e il pesante 1-4 a San Siro con il Milan ad aprire una stagione che al momento ha regalato solo una gioia, il successo in Coppa Italia con la Feralpi Salò. Diverso l'avvicinamento alla sfida del Grifone che dopo l'esordio da incubo con la Fiorentina, ha rialzato subito la testa battendo la Lazio all'Olimpico e ora prova un'altra impresa esterna.

Torino-Genoa: le scelte di Juric

Possibile cambio di modulo per Juric che dovrebbe rinunciare al tridente per un più coperto 3-5-2 in cui troverà spazio Tameze con Ilic e Ricci nel cuore del campo. In difesa, davanti a Milnkovic-Savic, spazio a capitan Buongiorno, che ha rifiutato l'Atalanta pur di restare a Torino, a Rodriguez e a Schuurs. La coppia offensiva dovrebbe essere formata da Pellegri e Vlasic con il il super colpo Zapata pronto a entrare a gara in corso. Il colombiano sta bene come dimostra la rete a Frosinone, ma è probabile che parta dalla panchina. Fuori dai giochi Sanabria e Seck entrambi infortunati

Torino-Genoa: le scelte di Gilardino

Gilardino dovrebbe affidarsi alla squadra che ha battuto la Lazio all'Olimpico. Confermato il cambio di modulo con il passaggio alla più coperta difesa a quattro, senza Vogliacco e Matturro ko per infortunio. Davanti a Martinez giocheranno quindi Sabelli, Bani, Dragusin e Vasquez, adattato a sinistra. Dalla cintola in su Badelj è nettamente favorito su Thorsby con Frendrup e Strootman a completare la mediana. Nessun dubbio anche in attacco dove Retegui, convocato da Spalletti in Nazionale, sarà sostenuto dalla fantasia di Gudmundsson e Malinovskyi.

Torino-Genoa: le probabili formazioni

Torino (3-5-2) Milinkovic-Savic, Schuurs, Buiongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Pellegri.

Genoa (4-3-2-1) Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui

Torino-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Torino e Genoa di domenica sarà trasmessa unicamente da DAZN che darà la possibilità ai suoi abbonati di seguire la gara sia sul sito ufficiale che sulla App scaricabile su tutti i dispositivi abilitati.