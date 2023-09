Torino-Genoa 1-0: il Grifone cade in pieno recupero

Dopo novantacinque minuti di noia è la zampata di Radonjic a decidere Torino-Genoa. Il neoentrato granata decide al 94' una gara in cui il Grifone non aveva rischiato praticamente nulla, difendendo senza affanni contro i granata lenti e senza inventiva. Gilardino ha accarezzato il secondo risultato utile in trasferta di fila, ma alla fine si arrende.

Torino-Genoa 1-0, la cronaca

Gilardino si affida alla formazione che ha sbancato l'Olimpico biancoceleste nell'ultima giornata, conferma quindi per il modulo, il 4-3-2-1, e per tutti gli interpreti con Vasquez a sinistra in difesa, Badelj tra Frendrup e Strootman e il tridente delle meraviglie Gudmundsson-Malinovsky-Retegui. Nel toro dell'ex Juric esordio dal primo minuto per il neoacquisto Zapata che fa coppia con Vlahovic in un 3-5-2 in cui in mediana ci sono Ricci, Tameze e Linetty.

La gara parte a ritmi bassi, al 6' il Torino scende a sinistra e mette in mezzo un pallone su cui sta per avventarsi un solissimo Bellanova, decisivo il ripiegamento di Frendrup. I padroni di casa prendono possesso del gioco ma creano pochissimo perché il Grifone è ben organizzato e trova anche due potenziali ripartenze per gli errori di Tameze e Linetty ma Gudmundsson e Malinovskyi perdono il tempo giusto per servire Retegui. Sbloccare la gara sembra impossibile e così al 29' ci prova da lontano Linetty ma la conclusione termina alta sulla porta di Martinez che subito dopo mette in difficoltà Sabelli, il Toro recupera palla e serve Zapata, il colombiano incrocia e va vicinissimo alla rete ma è in fuorigioco. Al 39' arriva anche il primo tiro, questa volta in porta, del Genoa, con Retegui che da posizione impossibile non impensierisce Milinkovic-Savic, passano cinque minuti e arriva anche la prima conclusione nello specchio granata, ancora da lontano e parata a terra da Martinez. Finisce così un primo tempo tra noia e sbadigli.

Gilardino e Juric non cambiano nulla nell'intervallo e quindi si riparte con i soliti ventidue in campo. Il ritmo di gara non cambia e lo spettacolo resta davvero poco godibile, la prima mossa è del Genoa che pesca dalla panchina Kutlu, ultimo arrivato dal mercato al posto di uno Strootman un grande difficoltà, e Thorsby al posto di Malinovskyi. Al 71' primo tiro rossoblu della ripresa con colpo di testa di Dragusin fuori e di molto prima che Ekuban prenda il posto di Retegui. La noia continua a essere l'unica compagnia del pubblico, la sfida avanza a fatica fino al novantesimo quando Pellegri di testa per poco non trova il colpo da tre punti. Nel finale la gara esplode, prima Kutlu viene fermato da Milinkovic-Savic poi al 94' Radonjic salta netto Hefti e da posizione defilata batte Martinez.

Torino-Genoa 1-0, il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Schuurs 6,5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 5,5 (82' Lazaro s.v.), Ricci 5,5, Tameze 5,5 (64' Seck 5,5), Linetty 6,5 (75' Linetty), Vojvoda 6; Vlasic 6 (64' Radonjic), Zapata 6 (64' Pellegri 5,5).

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 6 (87' Martin s.v.), Bani 6, Dragusin 6,5, Vasquez 6,5; Strootman 5,5 (57' Thorsby 5), Badelj 6 (87' Hefti 5), Frendrup 6; Malinovskyi 5,5 (57' Kutlu 6) Gudmundsson 6; Retegui 6 (74' Ekuban 6).

Arbitro: Daniele Chiffi

Note: ammoniti: Malinovskyi, Strootman, Badelj, Seck, Pellegri, Thorsby