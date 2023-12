Il cuore grande così dei tifosi del Genoa per il Gaslini

Gradinata Nord e Associazione Club Genoani si schierano al fianco dei bambini dell'Ospedale Gaslini di Genova e delle loro famiglie. Da oggi e fino al 7 dicembre sarà possibile donare giochi e beni necessari all'ospedale e alle associazioni Abeo e La band degli Orsi, la raccolta sarà attiva dalle 16,30 alle 20 presso il Little Club Genoa sotto la Gradinata Nord.

Un cuore grande così, i tifosi del Genoa per il Gaslini

I due cardini della tifoseria genoana hanno lanciato questa iniziativa spiegando come fare a partecipare: "Non è solo un nostro famoso copricurva, è il nostro stile: un valore che contraddistingue il Genoano da qualsiasi altro tifoso al mondo. La Gradinata Nord e l'Associazione Club Genoani, insieme, hanno deciso di organizzare una raccolta per tutti i bambini e le famiglie ospitate dall'ospedale pediatrico della nostra città. Questa raccolta sarà in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini e due organizzazioni di volontariato: ABEO e la Band degli Orsi. Seguendo le loro indicazioni, riportiamo tutto il necessario per aiutare i bambini e le loro famiglie".

Per il Gaslini si possono donare giochi nuovi ed impacchettati con marcio CE, facilmente igienizzabili e di genere didattico. Abeo e La Band degli Orsi, associazioni che aiutano direttamente le famiglie dei ricoverati, avrebbero bisogno di: detersivo, ammorbidente e igienizzante, carta igienica, detersivi per pavimenti, dentifricio e spazzolini, shampoo, bagnoschiuma, slip, pannolini, piagimi, calzini e poi farina, riso, olio, zucchero e scatole di legumi.