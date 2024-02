Tifosi Genoa, nientre trasferta con la Juve per la Nord

Niente Nord in trasferta a Torino contro la Juventus. Il cuore del tifo del Genoa ha deciso di non viaggiare come al solito al fianco del Grifone in aperta protesta contro le modalità di vendita dei biglietti per la gara in programma domenica 17 marzo alle 12.30. I tifosi però invitano tutti a Pegli il giorno prima della gara in modo da caricare la squadra per la supersfida e poi a essere presenti in Piazza Alimonda il giorno successivo per sostenere il Genoa a distanza.

Tifosi del Genoa in protesta per la sfida contro la Juventus

Questa la nota: "Abbiamo deciso a malincuore, come già successo nelle precedenti occasioni, di disertare la trasferta di Torino con la Juventus, date le assurde modalità per l’acquisto del tagliando nel settore ospiti e le folli disposizioni relative all’ingresso di megafoni, striscioni, bandiere e quant’altro. Invitiamo tutti i Genoani, prima della partenza per Torino, sabato 16 Marzo alle 17:00 al Pio, per dimostrare alla squadra la nostra vicinanza e spiegare loro i motivi di questa sofferta decisione. Inoltre, Domenica 17 Marzo, diamo appuntamento a tutti in Piazza Alimonda, per vedere insieme ai diffidati la partita. No al calcio moderno!“.