Sestri Levante al Comunale di Chiavari, i tifosi dell'Entella non ci stanno: "Sarebbe un oltraggio"

Il Sestri Levante è stato appena promosso in Serie C e adesso deve affrontare la questione stadio. L'amministrazone locale e quella regionale si sono impegnate per compiere i lavori necessari al Sivori in modo che possa essere a norma secondo i criteri della Lega Pro, ma i tempi non sono brevi e così le prime gare il Sestri potrebbero doverle giocare in un altro impianto. La società avrebbe così tastato il terreno per il Comunale di Chiavari che invece è perfettamemte a norma.

Il problema è che tra i tifosi delle due squadre c'è una storica rivalità che oggi è stata ribadito con un durissimo comunicato dalla Gradinata Sud, cuore pulsante dei tifosi dell'Entella: "Attraverso le testate giornalistiche locali siamo venuti a conoscenza della richiesta del “Sestri Levante” di disputare le loro partite interne al Comunale di Chiavari. Questa richiesta scellerata ci lascia sconcertati e irritati dato che i tifosi corsari sono il nostro nemico storico e la rivalità è viscerale nonostante i tanti anni di assenza, quindi rifiutiamo la loro presenza nel nostro Stadio e nella nostra Città ad ogni costo, anche a rischio di andare incontro a diffide e sanzioni.

impediremo questo oltraggio e chiunque si renderà favorevole a questo scempio sarà da noi, tifoseria, considerato un nemico e come tale sarà trattato!

L’Amministrazione e le Società Calcistiche coinvolte con tale comunicato sono avvisate".