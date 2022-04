Sestri Levante, sfida al Ticino per provare a regalarsi un sogno

La pratica salvezza è ormai archiviata, manca solo la matematica ma i 46 punti mettono decisamente al sicuro il Sestri Levante. I rossoblu ad oggi sono invece a meno quattro dal quinto posto che vale i playoff, un sogno da cullare nelle prossime cinque giornate di campionato. Lo sport è fatto di favole e i liguri stanno cercando di scriverne una, senza nessun oblligo però e con la mente libera, l'obiettivo primario della stagione è già stato ampiamente raggiunto.

Il prossimo avversario sarà il Ticino che è in piena lotta per i playout e arriva da quattro pareggi di fila. Anche il Sestri è in striscia positiva con tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque gare di Serie D. I corsari però hanno nelle trasferte il proprio punto forte, hanno infatti vinto tutte le ultime tre gare lontano dalla stadio di casa contro Borgosesia, Imperia e Ligorna, il poker potrebbe valere un pezzo di sogno.

Ovviamente per cercare la qualificazione ai playoff non basterà vincere, bisognerà capire cosa succederà negli altri campi con il Varese, oggi quinto ma in crisi e senza vittorie da quattro partite, che sfiderà la Caronnese in trasferta, gara ostica per i lombardi visto che gli avversari sono a quota 44 punti e devono mettere l'ultimo mattone per la salvezza.