Ligorna, punto salvezza con l'Rg Ticino

Nessuna rete e poche emozioni in un match delicatissimo in cui il Ligorna strappa lo 0-0 con l'Rg Ticino. La classifica vede propro gli avversari dei genovesi di oggi a quota 37 punti e quindicesimi, ultimo posto che costringe ai playout, quello che vuole evitare il Ligorna che adesso a è a più quattro.

La gara di oggi è tesa perché la posta in gioco è altissima, le emozioni non sono molte e quindi alla fine il pari è il risultato più giusto. Per i biancoblu è anche un buon modo per dimenticare la sconfitta bruciante contro ol Bra, arrivata nonostante il vantaggio 2-0. Ai genovesi va anche dato l'alibi delle assenze, tanti sono i giocatori che Roselli non può utilizzare e questo è sicuramente un limite. Insomma è un punto d'oro quello conquistato contro il Ticino in trasferta in attesa del match di giovedì contro il Sestri Levante.

Il tabellino della gara

RG TICINO vs LIGORNA 0-0

RG TICINO: Amata, Sordillo, Fontana, Cannistrà, Viti (65' Battistello), Vitiello (65' Makota), Ogliari (st 38' Spitale), Puntoriere (83' Lorenzo), Longo, Sbrissa (85' Della Vedova), Longhi. A disposizione: Olieto, Napoli, Bedetti, Rosato. Allenatore: Costantino.

LIGORNA: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco, Botta, Bacigalupo (95' Casanova), Raja (56' Brunozzi), Lipani, Garbarino L., Cericola, Donaggio (67' Gomes). A disposizione: Boni, Alberto, Oralndo, Gerbino, Salvini, Bacherotti. Allenatore: Roselli.

ARBITRO: Menicucci di Lanciano