Lavagnese, altro ko: il Ticino vince lo scontro diretto

La crisi della Lavagnese continua, nel turno infrasettimanale del girone A di serie D i liguri perdono lo scontro diretto contro RG Ticino 2-0 e restano al penultimo posto in campionato con soli 17 punti in 23 partite, la vittoria per la squadra di Fasano manca addirittura da metà novembre.

La partenza di gara è sprint per il Ticino trascinato da un super Longo che ci prova al 7’ e poi al 9’ centra il bersaglio grosso con una punizione che non lascia scampo al portiere avversario. La giornata della Lavagnese inzia male e continnua ancora peggio visto che Lombardi al 20’ si fa espellere perché reo di aver pronunciato una bestemmia e lascia i compagni in dieci contro undici per buona parte del match. Il peggio però deve ancora venire, al 29’ infatti i padroni di casa si portano sul 2-0 con Puntoriere che approfitta dell’assist del solito Longo per chiudere i conti della partita.

I liguri provano a rispondere nella ripresa con un paio di tentativi di Ben Nasr e con il tiro ribattutto dalla difesa di Romanengo a quattro minuti dal termine. Il Ticino però non corre grandi rishci e riesce a portare a casa i tre punti, per la Lavagnese ennesima sconfitta e corsa verso la salvezza sempre più complicata.