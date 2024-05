Chi è Thortsvedt, un jolly per il nuovo Genoa

Da qualche settimane a questa parte Kristian Thorstvedt viene accostato al Genoa, un rumors reiterato, un nome che potrebbe dare qualcosa in più alla mediana del Grifone che proprio in quel reparto ha bisogno di qualcosa in più. La regia di Badelj, i polmoni di Frendrup, i centimetri di Thorsby e la qualità di Malinovskyi e Messias già ci sono, manca però un elemento che abbia una certa dimestichezza con il gol, e Thortsvedt in questo senso potrebbe fare comodo.

Genoa su Thortsvedt, la scheda del giocatore

Norvegese di 25 anni, in linea per età con il progetto rossoblu, in questa stagione ha messo a segno sei reti risultando l'unica nota positiva del disastroso campionato del Sassuolo. Alto quasi un metro e novanta può giocare sia sulla linea dei centrocampisti che alzarsi sulla trequarti, insomma nel 3-5-2 di Gilardino sarebbe una mezzala fisica e non solo. Come detto nel suo dna c'è il vizio del gol fin da giovanissimo quando nel suo Paese ha giocato due anni nei Viking segnando 9 reti nel primo campionato e 10 nel secondo.

Le buone prestazioni gli valgono il passaggio al Genk dove ci mette un po' a carburare, solo 8 presenze, ma una rete, nella prima stagione. Nei due anni successivi però diventa un pilastro della squadra con 30 e 35 presenze condite da 7 e 6 reti e viene convocato anche in Nazionale con cui negli ultimi tre anni ha messo a referto 26 partite. Infine lo nota il Sassuolo nel 2022 che non esita a spendere ben 10 milioni per questo ragazzone del Nord che in Italia ripercorre quanto fatto in Belgio, primo anno con 31 partite e 2 gol e secondo con 33 presenze e 6 reti.

Le sue firme sul tabellino però non sono riuscite a salvare il Sassuolo, la discesa in Serie B del club emiliano potrebbe aiutare il Genoa nella trattativa con prezzo in picchiata rispetto al recente passato. Viso il suo rendimento in campo però difficilmente il Grifone sarà solo nella corsa.