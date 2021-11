Samp, Thorsby conquista il premio "Player Activism" grazie alle battaglie per l'ambiente

Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby ha conquistato il prestigioso premio internazionale " Player Activism" assegnato dalla FifPro, Federazione Internazionale dei calciatori professionisti. Un riconoscimento che premia il giocatore che durante l’anno si è distinto per il suo attivismo sociale.

L'impegno di Thorsby per un mondo più consapevole e attento alle tematiche ambientali è cosa nota, lo scorso mese di aprile aveva anche lanciato la propria fondazione no-profit , "We play green", con l'obiettivo di veicolare attraverso il mondo del calcio le tematiche e le battaglie per l'ambiente, coinvolgendo calciatori, società e soprattutto i 3,5 miliardi di tifosi sparsi in giro per il mondo. Grazie al premio di FifPro riceverà diecimila dollari per poter rafforzare ulteriormente l’impegno della sua organizzazione.

La giuria ha riconosciuto al centrocampista norvegese il suo attivismo sulle battaglie ambientali, portato avanti quotidianamente attraverso iniziative che hanno coinvolto anche media, aziende, politici e istituzioni.