Thorsby: "Amo Genova. Ho sudato per la Samp, ora lotto per il Genoa"

Una lettera d'amore per la città di Genova. Morten Thorsby, nuovo centrocampista del Genoa, ha pubblicato su Instagram un video dopo il discusso trasferimento al Grifone. Il norvegese aveva infatti vestito la maglia della Sampdoria tra il 2019 e il 2022 prima di passare all'Union Berlino. Proprio al termine della sua esperienza in blucerchiato aveva dichiarato di essere pronto a tornare come capitano. Parole che oggi suonano beffarde secondo molti tifosi doriani che hanno commentato sui social.

"Sono tornato a Genova e qui mi sento a casa, con la mia famiglia e tanti amici sampdoriani e genoani - ha detto Thorsby nel video - qualcuno rimarrà deluso, altri saranno contenti. Questo fa parte dei mio lavoro".

"Ho sudato la maglia della Samp con emozioni e ricordi che non saranno mai dimenticati - ha aggiunto - Genova è storia, mare, montagne e anche due squadre di calcio. Io la amo totalmente e da ora combatterò per la maglia del Genoa. Sciûsciâ e sciorbî no se pêu".